In Kirchheim gibt es bald wieder eine Hausarztpraxis

Peter Gangl, Facharzt für Innere Medizin und Chirotherapeut, eröffnet zum 1. Januar 2026 eine Hausarztpraxis im ehemaligen Klostergebäude in Kirchheim am Ries. Das teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit. Der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung habe in dieser Woche seinem Antrag auf einen Arztsitz zugestimmt und damit den Weg für die neue Praxis freigemacht.

Nachdem die Praxis von Dr. Berthold Hirsch zu Beginn des Jahres geschlossen wurde, sei Kirchheim erstmals seit Jahrzehnten ohne eigene hausärztliche Versorgung dagestanden. Das sei ein herber Verlust nicht nur für Kirchheim, sondern für die gesamte Region gewesen, heißt es in der Mitteilung. Mit der Zusage von Peter Gangl, in Kirchheim eine neue Praxis zu eröffnen, werde diese Lücke nun geschlossen. Bürgermeister Danyel Atalay, der sich für eine medizinische Versorgung in der Gemeinde engagiert hatte, ist überzeugt: „Mit Peter Gangl konnten wir einen engagierten und angesehenen Arzt gewinnen, der mit viel Erfahrung und Herzblut für die Menschen da ist. Die Eröffnung der Praxis im Kloster ist zudem ein Glücksfall, der zeigt, was möglich ist, wenn Gemeinde, Kirche, Landkreis und Ärzteschaft an einem Strang ziehen.“

Peter Gangl eröffnet Hausarztpraxis in Kirchheim am Ries

Für Gangl, der viele Jahre erfolgreich eine eigene Praxis in Oberkochen führte und dort aktuell mit Dr. Carmen Wörz zusammenarbeitet, ist es eine Rückkehr in die Heimat am Ipf. „Ich freue mich darauf, hier zukünftig meiner Berufung als Hausarzt nachkommen zu können und mit einer Praxisneugründung zur Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum beizutragen.“ Gemeinsames Ziel von Arzt und Gemeinde sei es, eine zukunftsfähige Praxis aufzubauen, die zudem offen sei für weitere Beteiligungen.

Die Praxis entstehe in Räumlichkeiten des ehemaligen Zisterzienserinnen-Klosters, wo zudem ein Wohnprojekt für generationenübergreifendes Wohnen realisiert werden soll. Der notwendige Bauantrag für die Errichtung einer Arztpraxis im Kloster wurde von der Gemeinde bereits gestellt. „Da die vorhandene Raumaufteilung beibehalten werden kann, sind nur geringfügige Umbauten und Sanierungen notwendig und die Arztpraxis kann bereits in wenigen Monaten öffnen,“ erklärt Bürgermeister Atalay, der seitens der Gemeinde die organisatorischen Schritte auf den Weg gebracht hat. Das Landratsamt des Ostalbkreises ist als derzeitiger Mieter der Räumlichkeiten und als Genehmigungsbehörde von Anfang an eng eingebunden und unterstützt das Vorhaben intensiv. (AZ)