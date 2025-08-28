Grüne wählen neuen Kreisvorsitzenden: Kristoffer Bieneck jetzt Teil der Doppelspitze

Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen Donau-Ries hat einen neuen Vorstand: Laut einer Pressemitteilung der Partei wurde Kristoffer Bieneck aus Nördlingen ohne Gegenstimme zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Gemeinsam mit der amtierenden Sprecherin Elisa Pfaff bildet er die neue Doppelspitze für die verbleibende Amtszeit.

Der 23-jährige gelernte Elektriker sei seit drei Jahren bei den Grünen aktiv, heißt es in der Mitteilung weiter – unter anderem als Beisitzer im Kreisvorstand sowie als politischer Geschäftsführer der Grünen Jugend Schwaben. Mit frischem Elan und politischer Erfahrung wolle Bieneck nun den bevorstehenden Kommunalwahlkampf maßgeblich mitgestalten. „Ich will nicht tatenlos zusehen, wie rechte Kräfte unseren Landkreis vergiften. Mein Ziel ist ein Donau-Ries, das grüner, gerechter und zukunftsfähiger wird – und vor allem: menschenfreundlich“, sagte Bieneck in seiner Bewerbungsrede. Besonders am Herzen liege ihm die Unterstützung der Kandidierenden vor Ort, um bestehende Mandate zu sichern und neue dazuzugewinnen.

Grüne: Dr. Stefan Bieber hat sein Amt niedergelegt

Die Nachwahl wurde nötig, weil der bisherige Kreisvorsitzende Dr. Stefan Bieber sein Amt aus privaten Gründen vorzeitig niedergelegt hatte. Bei der Mitgliederversammlung wurde er mit großem Applaus und herzlichem Dank für sein langjähriges Engagement verabschiedet. Co-Vorsitzende Elisa Pfaff würdigte seine Verdienste: Unter Biebers Führung habe sich der Kreisverband stark weiterentwickelt – unter anderem durch eine nahezu verdoppelte Mitgliederzahl und erfolgreiche Wahlkämpfe mit vielen engagierten Ehrenamtlichen.

Das neu zusammengesetzte Vorstandsteam richtet den Fokus nun auf die Kommunalwahl 2026. „Die Menschen in unserem Landkreis verdienen eine Politik, die sich um ihre konkreten Bedürfnisse kümmert. Wir wollen den öffentlichen Nahverkehr in allen Orten verbessern, das Leben wieder bezahlbarer machen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Dafür treten wir Grüne gemeinsam an“, erklären Pfaff und Bieneck. (AZ)