Besseres Handynetz: Weg frei für neuen Mobilfunkmast bei Munningen

Die Kuh ist sprichwörtlich vom Eis. Nach langem Hin und Her scheint jetzt der Weg für den Bau eines neuen Mobilfunkmastes der Telekom zwischen Munningen und Haid nahe des Gländgrabens frei zu sein. Der Bauherr, die Deutsche Funkturm GmbH (DFMG), und die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Donau-Ries haben sich über die dafür notwendigen Ausgleichsflächen verständigt. Zunächst sah es so aus, als ob die benötigten Flächen nicht zur Verfügung gestellt werden könnten und das Projekt deshalb zu scheitern drohte.

Erst durch die Mithilfe des Rieser Naturschutzvereins mit Johannes Ruf an der Spitze ist es gelungen, im Bereich der Pfäfflinger Wiesen zwischen der Staatsstraße 2221 und der Bundesstraße 466 entsprechende Flächen als Ausgleich für das Vorhaben zu finden. Der Stahlgittermast, den die Telekom zusammen mit Vodafone betreiben will, soll 40 Meter hoch sein und das Mobilfunknetz in Munningen und den beiden Ortsteil Schwörsheim und Haid deutlich verbessern.

Mobilfunkmast darf nur zwischen 1. Oktober und 1. März errichtet werden

Den entsprechenden Bauantrag der DFMG hat der Munninger Gemeinderat inzwischen genehmigt. Der Anlage darf wegen der Brutzeit der am vorgesehenen Standort allerdings nur zwischen dem 1. Oktober und dem 1. März errichtet werden. Wann das Unternehmen plant mit dem Bau zu beginnen, war bis dato nicht in Erfahrung zu bringen. Eine Anfrage unserer Redaktion bei der Deutschen Funkturm blieb unbeantwortet.

Vergeben hat der Gemeinderat darüber hinaus die Arbeiten für den Breitbandausbau mit Glasfaser in Laub. Den Zuschlag erhielt die Firma DSLMobil GmbH aus Asbach-Bäumenheim zum Preis von 737.400 Euro. Wie berichtet, erfolgt in Munningen und Schwörsheim der Glasfaserausbau auf eigene Kosten der Netcom-BW, einem Tochterunternehmen des Energieversorgers EnBW. Bis zum Jahresende sollen in Schwörsheim die Arbeiten abgeschlossen sein und das Netz in Betrieb gehen.