Grünen-Ortsverband in Oettingen gegründet

Mit einem deutlichen Signal für ein grüneres Donau-Ries wurde kürzlich der neue Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in Oettingen gegründet. Mitglieder der Grünen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Oettingen und der Umgebung kamen zur Gründungsversammlung zusammen, um den Grundstein für den Ortsverband Oettingen und Umgebung zu legen.

Im Rahmen der Versammlung wurde der neue Vorstand einstimmig gewählt: Alina Ott und Julius Hagl übernehmen künftig als Sprecherduo die Leitung des Ortsverbands. Maria Gramm-Goppel wurde zur Schriftführerin gewählt – ebenfalls ohne Gegenstimmen. In ihren Bewerbungsreden machten alle drei deutlich, welche Bedeutung die kommende Kommunalwahl im März 2026 für die politische Entwicklung der Stadt hat. „Wir sind überzeugt, dass die Interessen der Oettingerinnen und Oettinger mit einer starken grünen Fraktion im Stadtrat am besten vertreten werden können“, sagte Alina Ott. Ihr Co-Sprecher Julius Hagl ergänzte: „Gerade in einer Zeit, in der Demokratiefeinde unsere Gesellschaft von innen wie von außen unter Druck setzen, braucht es eine klare, demokratische und vielfältige Vertretung auf kommunaler Ebene und genau dazu wollen wir unseren Beitrag leisten.“

Neuer Grünen Ortsverband in Oettingen will mit Bürgern ins Gespräch kommen

Maria Gramm-Goppel knüpfte daran an und lud alle Bürgerinnen und Bürger ein, mit dem neuen Ortsverband ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen oder sich aktiv einzubringen. Unterstützt wurde die Gründungsveranstaltung vom Kreisverband Donau-Ries. Dessen Vorsitzender Stefan Bieber die Bedeutung des neuen Verbands hervorhob: „Mit dem Ortsverband Oettingen gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung zukunftsfähiger, demokratischer und bürgernaher Politik im Landkreis Donau-Ries.“ (AZ)