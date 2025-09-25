Icon Menü
Neuer Rheumatologie-Arztsitz in Nördlingen: Verbesserte Versorgung in Sicht?

Nördlingen

Rheumatologie: Kommt ein neuer Arztsitz nach Nördlingen?

In Nördlingen könnte eine Erweiterung der rheumatologischen Versorgung bevorstehen, da die bestehenden Kapazitäten der Rheumapraxis stark ausgelastet sind.
Von Bernd Schied
    Nach aktuellen Überlegungen könnte es vielleicht in Zukunft einen weiteren Rheumatologiesitz im Landkreis Donau-Ries geben.
    Nach aktuellen Überlegungen könnte es vielleicht in Zukunft einen weiteren Rheumatologiesitz im Landkreis Donau-Ries geben. Foto: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn

    Rheuma ist eine schmerzhafte und unheilbare Autoimmunerkrankung des Bewegungsapparates, die den Betroffenen viel abverlangt. Von daher sind regelmäßige Arztbesuche nötig, um sich Medikamente und Therapien verordnen zu lassen oder den augenblicklichen Gesundheitszustand mit einem Fachmediziner zu erörtern. Dabei ist es von großem Vorteil, wenn sich eine rheumatologische Praxis in der Nähe des Wohnortes befindet, um mitunter sehr lange Anfahrtswege zu vermeiden.

