Das Hochschulzentrum in Nördlingen wird erweitert

Das Hochschulzentrum Donau-Ries wird erweitert. Neben Systems Engineering wird damit ab dem Wintersemester 2024/2025 auch der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen in Nördlingen angeboten. Zusätzlich sind weitere Seminare geplant. Auf Einladung von Professor Thomas Kirchmeier, Leiter des Hochschulzentrums Donau-Ries in Nördlingen, besuchten Stefan Rößle, Landrat des Landkreises Donau-Ries und David Wittner, Oberbürgermeister der Stadt Nördlingen, am vergangenen Dienstag das Hochschulzentrum.

Das Hochschulzentrum Donau-Ries wurde 2015 durch das Projekt Digital und Regional über die Ausschreibung Partnerschaft Hochschule und Region des Bayerischen Kultusministeriums erstmals erweitert, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Seitdem wird in den Räumen des Technologie Centrum Westbayern (TCW) der Studiengang Systems Engineering angeboten.

Hochschulzentrum Donau-Ries: Bald kann man Wirtschaftsingenieurwesen studieren

Auch wenn die hybride Lehre nach der Corona-Pandemie fortgeführt wurde, ist das Hochschulzentrum stets stark besucht. „Unsere Studierenden schätzen den gegenseitigen Austausch und die Möglichkeit, die Labore für die zahlreichen Projekte im Rahmen des Studiums zu nutzen“, erklärte Kirchmeier. Zudem werde der Studiengang seit vergangenem Jahr auch in einer Vollzeitvariante angeboten, nachdem er ursprünglich als reiner Teilzeitstudiengang konzipiert war, und stelle somit auch ein interessantes Angebot für Schulabgänger dar.

Mit dem Wintersemester 2024/2025 wird nun zusätzlich der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen am Hochschulzentrum Donau-Ries angeboten. Dieser richtet sich speziell an Arbeitnehmer, die neben ihrer beruflichen Vollanstellung studieren möchten. Doch der Ausbau des Hochschulzentrums geht noch weiter: So plant Kirchmeier neue Robotik-Seminare für die Studierenden in Systems Engineering. Die Idee hinter dem Seminar ist ein Robotik-Event, das sich über drei Tage erstreckt und in dem Theorie, Praxis und Bedeutung der Robotik vermittelt werden. Ergänzt werden soll das Seminar durch Exkursionen zu naheliegenden Unternehmen, deren Produktion ohne Robotik und Automatisierung nicht realisierbar wäre.

Ab 2025 soll ein Sommerevent stattfinden

Ein angestrebtes Systems-Engineering-Sommerevent ist ebenfalls als ein Drei-Tage-Seminar geplant und soll erstmalig 2025 stattfinden. Gepaart mit Exkursionen zu naheliegenden Firmen liege der Fokus auf der persönlichen Weiterentwicklung der Studierenden. Zur Förderung der Events und Seminare sicherten Rößle und Wittner ihre Unterstützung zu. Für die beiden TCW-Gesellschafter sind diese Ansätze nach eigenen Aussagen ein weiterer Meilenstein in der regionalen Fachkräfteentwicklung. (AZ)