Die Netto-Filiale in Wallerstein wird am Dienstag wiedereröffnet. Der Discounter hatte die Filiale laut einer Pressemitteilung modernisiert. Auf rund 650 Quadratmeter werden künftig mehr als 5000 Artikel angeboten, darunter bis zu 500 ökologisch zertifizierte Bioprodukte. Vor dem Geschäft gebe es 70 Parkplätze, heißt es in der Pressemitteilung weiter. (AZ)

Verkaufsfläche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Modernisierung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wallerstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis