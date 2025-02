Bauarbeiten für die neue Kita im Egerviertel sollen im März beginnen

Schnee rieselt an diesem Donnerstag auf das Gelände, auf dem einst das Nördlinger Ankerbier gebraut wurde. Den besten Blick auf die Fläche hat man wohl von der historischen Stadtmauer aus, von dort oben sieht man auch die Stelle, an der bereits Erde abgetragen wurde. Auch ein Baucontainer steht bereits auf dem Gelände, genauso wie ein Bagger. Doch Arbeiter sieht man nicht. Noch nicht, sagt Stephan Deurer, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens Eco Residential, das mitten in der Nördlinger Altstadt ein neues Stadtviertel errichten will – das Egerviertel.

