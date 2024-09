Neues Vorstands-Duo bei der Raiffeisen-Volksbank Ries

Die Raiffeisen-Volksbank Ries hat ein neues Vorstands-Duo. Jetzt führen Bernhard Ströbele (61 Jahre) als Vorstandsvorsitzender und Dr. Walter Greiner (53 Jahre) als stellvertretender Vorstandsvorsitzender die Genossenschaftsbank. Ströbele übernahm laut einer Pressemitteilung seit 1997 in verschiedenen Führungspositionen Verantwortung in der Bank und war ab 2015 stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Er wird in Zukunft die Bereiche Markt und Vertrieb leiten und folgt auf Paul Ritter.

Dr. Walter Greiner, promovierter Jurist und seit über 20 Jahren Prokurist bei der Raiffeisen-Volksbank Ries, rückt in den Vorstand auf und fungiert als Personal- und Steuerungs-Vorstand. Die Bank mit rund 240 Mitarbeitern und 25.000 Mitgliedern vom Kesseltal bis ins Nordries hat eine Bilanzsumme von 1,4 Milliarden Euro und ist die größte, selbstständige Bank im Ries mit Sitz in Nördlingen. „Wir sind und bleiben für Unternehmen und Privatkunden verlässliche Partner in allen Finanzangelegenheiten“, versicherte Bernhard Ströbele. „Ich freue mich, die Bank für unsere Mitglieder und Kunden sowie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Zukunft zu führen“, sagte Dr. Greiner beim Amtsantritt.