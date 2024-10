Das neue Hallenbad: Schreiben Sie uns Ihre Meinung

Das neue Nördlinger Hallenbad samt Sauna ist noch gar nicht eröffnet, da hagelt es schon schlechte Kritiken. Hinter vorgehaltener Hand schimpft so mancher Nördlinger, dass das Bad zu wenig für Kinder biete. Bei Facebook kritisieren Nutzer das Angebot für Jugendliche. Doch was meinen Sie, liebe Leserinnen und Leser? Freuen Sie sich auf die Eröffnung des neuen Hallenbades? Sehen Sie das Projekt kritisch? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns eine kurze E-Mail an redaktion@rieser-nachrichten.de schicken würden und uns ihre Meinung schreiben. Redaktionsleiterin Martina Bachmann wird Oberbürgermeister David Wittner in der kommenden Woche zum Interview treffen und ihre Anliegen vortragen. Gerne können Sie uns auch einen Brief in den Briefkasten werden: Deininger Straße 8 in Nördlingen. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Übrigens: Noch bis 11. November sucht die Stadt einen Namen für das Bad. Mehr als 150 Vorschläge sind bei der Verwaltung bereits eingegangen. (AZ)

