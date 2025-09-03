Spatenstich: Der lange Weg zum neuen Katastrophenschutzzentrum der DLRG

Der Turm wird das Wahrzeichen bleiben, aber eigentlich ist er nur ein netter, eher zufällig entstandener Bestandteil des Hauptgebäudes: Der Bau des Einsatzzentrums Katastrophenschutz in Ziswingen hat mit dem Spatenstich begonnen. Die Idee für diesen Turm entstand in ersten Gesprächen mit Erich Herreiner, der beim Amt für Ländliche Entwicklung als Koordinator für die Förderung von Projekten aus Mitteln von „Leader“ zuständig ist. Er meinte, das Einsatzzentrum brauche etwas Besonderes, etwas, das auch für die Öffentlichkeit da sei.

Wenn der Turm fertig ist, werden Aktive der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) lernen, wie man Menschen bei Hochwasser aus Gebäuden retten kann. Und für die Bevölkerung wird die eine Seite des Turms zur Kletterwand. Beim Spatenstich wurde deutlich, wie intensiv die Zusammenarbeit war, um die Finanzierung des Einsatzzentrums abzusichern. Oft hätten sie zusammengesessen, meinte CSU-Staatssekretär Ulrich Lange - er selbst, DLRG-Vorsitzender und Bauherr Rolf Bergdolt, Landrat Stefan Rößle oder einer seiner Vertreter und je nach Fragestellung weitere Personen. Bevor die Förderung über Leader möglich war, habe es „einige Tiefen“ gegeben, meinte Lange, man sei oft „unter Wasser“ gewesen.

DLRG-Katastrophenschutzzentrum: Gemeinde vergibt Grundstück in Erbpacht

Am Ende wurde eine breite und innovative Förderung für das Zentrum möglich: Die Lokale Leader Aktionsgruppe (LAG) Monheimer Alb-AltmühlJura übernimmt 250.000 Euro. Die Summe teilen sich der Freistaat Bayern und die Europäische Union. „So wird Europa sichtbar“, kommentierte Lange. Über drei Jahre werden insgesamt 60.000 Euro vom Kreisjugendring beigesteuert und einmal 48.000 Euro vom Bayerischen Jugendring. Wie Landrat Rößle beschrieb, sei dieser „Umweg“ nötig, da der Landkreis selbst kein Vereins-Projekt fördern könne. Auch die Gemeinde Mönchsdeggingen hat einen neuen Weg beschritten, wie Bürgermeisterin Karin Bergdolt berichtete: Der Gemeinderat habe sich dafür entschieden, das Grundstück zu kaufen und mit Erbpacht an den Verein zu geben.

Die DLRG wird sich über ihren Bezirks- und Bundesverband an der Finanzierung beteiligen. Aufgebracht ist damit die Summe von etwa 760.000 Euro,, die das Einsatzzentrum kosten wird, noch nicht. Und so sind viele weitere Förderer und kreative Ideen nötig. Zwei Beispiele dafür: Der Turm wurde von angehenden Zimmerern konstruiert und aufgestellt. Sie besuchen das Berufsgrundschuljahr in Donauwörth. Es entstand eine schulische Leistung, die noch lange beachtet werden wird. Die Knöpfe für die Kletterwand kann man stiften. Beim Spatenstich war man mit fünf Euro dabei. Und so mancher Gast steckte nicht nur den gewünschten Betrag in die Box.

DLRG Mönchsdeggingen hat 300 Mitglieder

Der große, noch verbleibende Rest ist Eigenleistung des DLRG-Ortsverbands Mönchsdeggingen: Sie wird erbracht vom 14-köpfigen Vorstand und etwa 300 Mitgliedern. Ihr Engagement wurde von allen Ehrengästen als außergewöhnlich hervorgehoben. Jetzt im September soll noch die Bodenplatte betoniert werden. Die Einweihung des Gebäudes ist für nächstes Jahr geplant. Vorbei sind dann die Zeiten, in denen die Aktiven ihre Ausrüstung bei sich zu Hause haben und die Einsatzfahrzeuge in verschiedenen, teils privaten Garagen untergebracht sind. Wenn alles eingerichtet und umgezogen ist, hat der Ortsverband Mönchsdeggingen der DLRG ein Einsatzzentrum für den Hochwasser-Katastrophenschutz mit Fahrzeughalle, Schulungsräumen und einem Ausbildungsgelände. Erste Überlegungen, wie das Gelände sich in und für die Dorfgemeinschaft weiterentwickeln kann, gibt es auch schon. Ganz im Sinne von Willi Lechner, dem Schatzmeister der LAG: ein regionales Vorhaben für engagierte Bürgerinnen und Bürger.