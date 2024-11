Nördlingen initiiert Förderprogramm für Klimabäume

Für die Stadt Nördlingen ist der Umwelt- und Klimaschutz ein bedeutendes Anliegen. Sie hat dies durch die verschiedensten Projekte in der Vergangenheit unter Beweis gestellt und vor noch nicht allzu langer Zeit einen eigenen Klimaschutzmanager eingestellt, um die Bedeutung des Themas zu untermauern. Jetzt will die Verwaltung auch den Bürgerinnen und Bürgern ein konkretes Angebot machen. Sie plant nämlich, einen kommunalen Fonds zur Pflanzung von „Klimabäumen“ in der Altstadt aufzulegen. Davon profitieren können alle privaten Grundstückseigentümer.

