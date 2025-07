Einst Werkhalle, jetzt Kraterforum: Neue Räume für die Lebenshilfe

Wie aus einer Industriebrache eine zukunftsgerichtete Einrichtung mit verschiedenen Nutzungen werden kann, beweist das Kraterforum in der Glashütter Straße in Nördlingen. In der ehemaligen Betriebsstätte der Schwaben Präzision sind mittlerweile eine Reihe von sozialen Einrichtungen eingezogen. Seit Freitag hat offiziell auch die Lebenshilfe Donau-Ries mit ihrer Tagesstätte für Menschen, die Unterstützung in ihrem täglichen Leben brauchen, dort ein neues Domizil gefunden.

Betreut und unterstützt werden Personen, die Unterstützung bei der Tagesstruktur benötigen und unter Gleichgesinnten arbeiten, spielen sowie gemeinsam das Mittagsessen zubereiten. Täglich kommen im Durchschnitt zwischen 25 und 30 Besucher. Außerdem gibt es Büroräume der Verwaltungsmitarbeiterinnen und Koordinatorinnen für das ambulant betreute Wohnen, die Schulbegleitungen, die Jugendsozialarbeit am Schulen sowie die sozialpädagogischen Familienhilfe. Hinzu kommt der familienentlastende Dienst, der stundenweise die Betreuung von Menschen mit Behinderung zu Hause übernimmt, damit die Angehörigen sich für eine gewisse Zeit freimachen können.

Lebenshilfe unterstützt Kinder mit Entwicklungsverzögerungen

Dieses vielfältige Angebot stelle eine wichtige Ergänzung zu den stationären und teilstationären Einrichtungen, wie das Wohnheim oder die Werkstätte der Lebenshilfe dar, betonte Lebenshilfe-Vorstand Manfred Steger. Im Gebäudeteil des Kraterforums entlang der Straße zum E-Center würden Kinder bis zu sechs Jahre bei Entwicklungsverzögerungen unterstützt. Ein Team aus Psychologen, Sozialpädagogen, Ergotherapeuten, Logopäden und Physiotherapeuten arbeite gemeinsamen an den Förderplänen der Kinder, um eine optimale abgestimmte ambulante Therapie anbieten zu können. Hinzu komme ein Integrationsfachdienst, der die Kinder und das Personal in den Kindergärten begleite, damit diese die Regelgruppen besuchen könnten. „Insgesamt passt die Lebenshilfe Donau-Ries sehr gut in das große Areal des Kraterforums,“ sagte Steger.

Bezirkstagsvizepräsident Peter Schiele hob in seinem Grußwort hervor, dass durch die Angebote der Lebenshilfe im niederschwelligen Bereich oft stationäre Aufenthalte in den Bezirkskliniken vermieden würden. Diese würde die angespannten Finanzen des Bezirks Schwaben auch spürbar entlasten. Vizelandrätin Claudia Marb sagte, in den barrierefreien, neuen Räumen schaffe die Lebenshilfe ein Umfeld, in dem Menschen mit Unterstützungsbedarf genau das fänden, was sie am dringendsten benötigten: Wertschätzung und professionelle Begleitung. Diese Haltung sei ganz im Sinne des „Aktionsplanes Inklusion“ des Landkreises Donau-Ries. „Inklusion ist eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe“, so Marb.

Von Angeboten mit unschätzbarem Wert sprach Oberbürgermeister David Wittner, die es im Kraterforum gebe und „gelebte Teilhabe“ darstellten. Es sei eine visionäre Idee gewesen, aus einer Industriebrache ein solches Projekt entstehen zu lassen, das auch perfekt zur Stadt Nördlingen passe, wo gesellschaftliche Verantwortung seit Langem gelebt werde. Mit eingeweiht wurden auch die Räume der IBA Planungs-GmbH, einem Büro für Elektro- und Sicherheitstechnik. Büroleiter Georg Kraut verwies auf neue Arbeitsplätze, die in Nördlingen entstanden seien und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein optimales Umfeld bieten würden.

Das Schlusswort hatte der Eigentümer des Kraterforums, Martin Stumpf. Zusammen mit seinem Team war er es, der in relativ kurzer Zeit eine große, renovierungsbedürftige Halle so umgebaut hat, dass das Gebäude den Anforderungen seiner Mieter entspricht. Stumpf sprach von einer Vision und einem Blick nach vorn, die er und sein Sohn Max gehabt hätten. Er sei es letztlich gewesen, der den Anstoß gegeben habe, aus der ehemaligen Firmenstätte der Schwaben Präzision das Kraterforum entstehen zu lassen. Martin Stumpf dankte allen an dem Projekt beteiligten Firmen und Personen, die Großartiges geleistet hätten. Die kirchliche Weihe der Räume übernahmen die beiden Geistlichen Dekan Jürgen Eichler und Pfarrer Dr. Philipp Beyhl. Musikalisch begleitet hatte die Feierstunde Felix Walcz an der Gitarre.