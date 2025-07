Warum es ein neues Buch über den Landkreis Donau-Ries gibt

Das Landkreisbuch, das Landrat Stefan Rößle im Bücherschrank seines Büros stehen hat, stammt aus dem Jahr 1991. Es ist ein ‚dicker Schinken‘ mit rund 800 Seiten, in dem den Leserinnen und Lesern durch vielfältige Informationen die Region geografisch, kulturell und geschichtlich nähergebracht werden sollte. Das war seinerzeit der Ansatz. Bei dessen Erscheinen war noch Rößles Vorgänger Alfons Braun im Amt. Heute, 34 Jahre später, gibt es wieder ein Landkreisbuch. Ganz anders konzipiert als damals und mit 144 Seiten wesentlich „schlanker“ und handlicher.

Am Montagabend wurde es im Landratsamt in Donauwörth zusammen mit den Verfassern erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Es trägt den Titel „Landkreis Donau-Ries – ganz persönlich“. Ein Dreivierteljahr vor dem Ende seiner Amtszeit wollte Stefan Rößle in Zusammenarbeit mit dem Neomedia-Verlag aus Bremen mit dem neuen Werk dokumentieren, wie sich der Kreis in den zurückliegenden drei Jahrzehnten weiterentwickelt und verändert hat. Zwei davon gestaltete er an vorderster Stelle entscheidend mit. Neue Wege wurden beschritten, sowohl in der Kreispolitik als auch in der Verwaltung. Große Herausforderungen wie die Corona-Krise oder schlimme Hochwasserereignisse an Donau und Wörnitz prägten neben demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen die Zeit.

Neues Landkreisbuch: Beiträge von 25 Unternehmern über den Donau-Ries-Kreis

Icon Vergrößern So sieht das Cover des neuen Landkreisbuches aus. Foto: Diana Sonntag, Landratsamt Donau-Ries Icon Schließen Schließen So sieht das Cover des neuen Landkreisbuches aus. Foto: Diana Sonntag, Landratsamt Donau-Ries

Die durch teils eindrucksvolle Bilder illustrierten Beiträge stammen von 25 Unternehmen und 24 Autorinnen und Autoren aus der Region. Die Texte sind sehr persönlich gehalten, ganz dem Buch-Titel entsprechend. Der Landrat sieht das Werk als Schaufenster für die Vielseitigkeit der einzelnen Betriebe. „Es erzählt von Menschen, die hier leben, arbeiten und gestalten. Es bietet einen Einblick in die einmalige Kulturlandschaft, die unsere Heimat so besonders macht“. Kurzum: Es handle sich um eine beeindruckende Chronik eines modernen Landkreises. Die Beiträge der Firmen, der Künstlerinnen und Künstler sowie aller weiteren Autoren würden deren Verbundenheit zum Donau-Ries zum Ausdruck bringen.

Ein eigenes Kapitel des Buches, das in einer Auflage von 3000 Exemplaren erschienen ist, widmet sich dem Herzensanliegen von Stefan Rößle: Dem Projekt „1000 Schulen für unsere Welt“. Damit sei man in den zurückliegenden Jahren Menschen nahegekommen, die zwar geografisch weit entfernt lebten, „denen wir uns aber menschlich eng verbunden fühlen“, machte Rößle deutlich. Zahlreiche Projekte seien mittlerweile durch großzügige Spenden entstanden.

Seinen Dank richtete er an den Neomedia-Verlag, der durch Stefanie Wagner-Arndt vertreten war. Sie würdigte das gute Zusammenwirken mit den Autoren. In jeder Zeile komme zum Ausdruck, so Wagner-Arndt, wie sehr sich die Unternehmen und Autoren mit dem Kreis verbunden fühlten. Neben den Menschen mache aber auch die Natur die Region so lebenswert. Sie hoffe, so die Verlagsvertreterin, mit dem neuen Buch die hohe Identifikation der Bürgerschaft mit dem Landkreis weiter zu stärken. Musikalisch umrahmt war der Abend von Lena Dantonello aus Oettingen mit ihrer E-Geige. Das Buch ist ab sofort zum Preis von 24,90 Euro bei den Buchhandlungen Lehmann in Nördlingen und Greno in Donauwörth erhältlich.