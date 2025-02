Pächterwechsel am Nördlinger Marktplatz: Das Casa Tua schließt

Neben dem Pächterwechsel im Schlössle in der Würzburger Straße steht im Frühjahr eine weitere Neuerung in Nördlingens Gastronomie an: Vergangenes Wochenende wurden im Casa Tua am Marktplatz zum letzten Mal Pizza und Pasta serviert. Im Dezember 2022 hatten Ezio D‘Ettorre, Giacomo Elabassi und Pietro Aliberto das Restaurant in den ehemaligen Räumen der Metzgerei Pisko eröffnet. Nach etwas mehr als zwei Jahren ist jetzt Schluss. „Arrivederci - Vielen Dank an unsere treuen Kunden!“ ist an der Tür des Restaurants zu lesen. Doch am Standort geht es weiter.

