Nördlinger Tourist-Info bringt mit „Die große Schweinerei“ neues Brettspiel heraus

Das Schwein ist ja so etwas wie das Wappentier Nördlingens, an vielen Ecken der Altstadt finden sich kreativ gestaltete Exemplare. Viele bunte Schweine in Miniaturform haben die Tourist-Information jetzt quasi überfallen. Sie sind Hauptdarsteller im neuen Brettspiel „Die große Schweinerei“, das das Team pünktlich zum Weihnachtsgeschäft entwickelt hat.

Man wollte bewusst etwas Analoges machen, ein Brettspiel zum Anfassen, sagt Daniel Wizinger, Sachgebietsleiter Tourismus und Veranstaltungen. Und so sieht „die große Schweinerei“, wie das Spiel heißt, aus: Auf dem Spielbrett ist die Stadtmauer abgebildet, ringsherum liegen die fünf Tore. Je vier Schweinchen in fünf verschiedenen Farben stehen dort bereit. Ziel ist es, alle vier Spielfiguren, wie beim Vorbild „Mensch ärgere dich nicht“ ins Ziel zu bringen. Wer dies als erstes schafft, gewinnt.

Nördlinger Schweinchen warten an fünf Toren

Einen großen Unterschied zum Brettspielklassiker gibt es allerdings: Statt vier Farben gibt es fünf. Denn Nördlingen hat ja fünf Tore. Auch gibt es keine kegelförmigen Spielfiguren. Genau diese beiden Tatsachen haben Daniel Wizinger und sein Team vor große Herausforderungen gestellt. „Wir wollten natürlich unbedingt Schweine haben. Und dass es fünf Tore in Nördlingen gibt, ist eine Tatsache.“ Allerdings produzieren Spielehersteller nicht nach Nördlinger Normen. „Es gab entweder vier oder sechs verschiedene Farben zu bestellen. Fünf hatte niemand im Angebot“, sagt Wizinger. Auch musste man beim Bestellen aufs Internet ausweichen. „Wir haben den Spielfiguren-Schweinemarkt sozusagen leergekauft“, sagt der Sachgebietsleiter und lacht. Und da man wegen der fünf Farben nicht genormt bestellen konnte, hat das Team der Tourist-Information viel Fleißarbeit geleistet und von Hand über 10.000 kleine Schweinchen nach Farben sortiert, Spielfiguren und Würfel in Säckchen gepackt und diese schließlich zum Hersteller nach Hamburg geschickt. Die Idee zum Spiel hatten Sarah Fackler und Sarah Wörz; sie haben auch das Design und die Entwicklung übernommen, sagt Daniel Wizinger.

Nördlingen-Memory und Nördlingen-Monopoly sind vergriffen

„Die große Schweinerei“ ist nicht das erste Spiel mit Nördlinger Hintergrund. Erhältlich waren bereits ein Monopoly- und ein Memory-Spiel sowie mehrere Puzzles, sagt Daniel Wizinger. Diese seien vergriffen, da man sie nur in einer begrenzten Stückzahl hergestellt habe. Auch das neue Schweinchenspiel ist zunächst auf 500 Exemplare limitiert. Wizinger könnte sich aber vorstellen, dass man bei großer Nachfrage noch einmal nachproduzieren lasse. „Die große Schweinerei“ kostet 21,90 Euro und ist im Büro der Tourist-Informatin erhältlich.