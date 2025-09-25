Ein neuer Wetterschutz für Bahnreisende in Nördlingen?

Der Nördlinger Bahnhof ist nicht das, was man auf den ersten Blick unter dieser Bezeichnung versteht. Schon seit 2013 gehört das Gebäude der Stadt Nördlingen, es wurde aufwendig saniert und an das Landratsamt Donau-Ries vermietet. Seinen eigentlichen Zweck, ein Ort für Bahnreisende zu sein, erfüllt der Bahnhof nur bedingt. Einen Bahnschalter gibt es nicht, einen kleinen Supermarkt oder einen Zeitschriftenladen auch nicht. Einen Warteraum dagegen schon, doch wer in Richtung Bahngleis läuft, der steht erst einmal - gerade in diesen Tagen - im Regen. Das einstige Bahnhofsdach wurde abgerissen.

Martina Bachmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutsche Bahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis