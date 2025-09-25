Icon Menü
Neues Wetterschutzprojekt für Nördlinger Bahnhof: Diskussion über Dachpläne

Nördlingen

Ein neuer Wetterschutz für Bahnreisende in Nördlingen?

Das alte Bahnhofsdach wurde abgerissen, es gibt nur noch kleine Wartehäuschen unweit des Gebäudes. Im Stadtrat ging es jetzt um eine neue Idee.
Von Martina Bachmann
    Aktuell gibt es vor dem Nördlinger Bahnhofsgebäude nur kleinere Unterstellmöglichkeiten, die Bushäuschen ähnlich sind.
    Aktuell gibt es vor dem Nördlinger Bahnhofsgebäude nur kleinere Unterstellmöglichkeiten, die Bushäuschen ähnlich sind. Foto: Martina Bachmann

    Der Nördlinger Bahnhof ist nicht das, was man auf den ersten Blick unter dieser Bezeichnung versteht. Schon seit 2013 gehört das Gebäude der Stadt Nördlingen, es wurde aufwendig saniert und an das Landratsamt Donau-Ries vermietet. Seinen eigentlichen Zweck, ein Ort für Bahnreisende zu sein, erfüllt der Bahnhof nur bedingt. Einen Bahnschalter gibt es nicht, einen kleinen Supermarkt oder einen Zeitschriftenladen auch nicht. Einen Warteraum dagegen schon, doch wer in Richtung Bahngleis läuft, der steht erst einmal - gerade in diesen Tagen - im Regen. Das einstige Bahnhofsdach wurde abgerissen.

