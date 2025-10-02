Bautrends auf der Donau-Ries-Ausstellung: Was für künftige Hausbesitzer wichtig ist

Wer ein eigenes Haus bauen oder ein altes Schmuckstück renovieren möchte, muss eine ganze Menge wissen. Dazu braucht man vor allem die richtigen Spezialisten an seiner Seite. Auf einer Messe wie der Donau-Ries-Ausstellung sind viele von ihnen vertreten, die die aktuellen Trends und Neuheiten der Branche kennen.

In den vergangenen Jahren gehe der Trend eher zu Sanierungen als zum Neubau, sagt Dieter Schröppel von Holzbau Taglieber. Am Stand des Unternehmens kann man sich zu beiden Themen beraten lassen. „Interessant ist für die Kunden natürlich auch, ob sich eine Sanierung überhaupt lohnt und was sinnvoll ist“, ergänzt sein Kollege Benedikt Wiest, der als Energieberater tätig ist.

Benedikt Wiest (links) und Dieter Schröppel stehen am Stand von Holzbau Taglieber mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Anja Lutz

Für ein neues Haus braucht es zunächst einmal die richtigen Ziegel. Zu diesem Thema kann man sich etwa bei Andreas Oblinger, Vertriebsmitarbeiter der Firma Stengel aus Donauwörth, beraten lassen. „Neu im Programm haben wir zum Beispiel Ziegel mit Holzwolle, eine Alternative zu Glas- oder Steinwolle“, erklärt er. Wer kein ganzes Haus bauen möchte, kann sich auch einzelne Dekoziegel bei Stengel kaufen, die als Weinregal genutzt werden können.

Rund ums Thema Ziegel können sich Interessierte bei der Firma Stengel aus Donauwörth informieren. Foto: Anja Lutz

Eckert: Junge Leute schätzen hohe Qualität und moderne Ausstattung

Sozusagen gleich ein ganzes Haus gibt es bei Armin Eckert und Jürgen Bühler von Wolf Haus. „Der Trend geht eher zu größeren Häusern, ab etwa 180 Quadratmetern, bis zu Ausnahmen von auch mal 500 Quadratmetern“, sagt Armin Eckert. Viele junge Leute schätzten eine hohe Qualität und eine moderne Ausstattung. Hier sei dann die Herausforderung, smarte Lösungen zu finden, damit diese nicht zu kostenintensiv würden.

Der Trend geht zu größeren Häusern, sagen die Experten von Wolf-Haus. Foto: Anja Lutz

Bei Fabian Hesse, Geschäftsführer von „das Naturholzhaus“ aus der Nähe von Dinkelsbühl dreht sich alles ums nachhaltige Bauen mit Holz. „Wir verwenden statt Leim Aluminium-Rillenstifte, um das Holz zu verbinden“, erklärt er. Denn durch Leim könne kein Feuchtigkeitsaustausch stattfinden, das Haus könne also nicht „atmen“. Kunden könnten sowohl Ausbauhäuser mit Eigenleistung als auch schlüsselfertige Häuser in Auftrag geben, immer individuell geplant, sagt Hesse.

Fabian Hesse bietet in seinem Unternehmen leimfreie und ökologische Massiv-Holzhäuser. Foto: Anja Lutz

Kraus: Bei Küchen liegen moderne Elemente und der Landhausstil im Trend

Wenn das Eigenheim dann steht, geht es an die Inneneinrichtung. Ein wichtiger und planungsintensiver Teil ist die Küche. Um die geht es am Stand des Möbelhauses XXXLutz aus Bopfingen. Ein großer Trend seien im Moment moderne Elemente, kombiniert mit dem Landhausstil, bis zu Massivholzfronten in Kombination mit Stein oder Keramik, sagt Hausleiter Patrick Kraus.

Landhaus- und moderne Elemente liegen im Moment bei Küchen im Trend, sagt Patrick Kraus, Hausleiter bei XXXLutz in Bopfingen. Foto: Anja Lutz

Den Strom für den eigenen Haushalt kann man mit einer Photovoltaik-Anlage selbst produzieren. Auch dafür gibt es auf der Donau-Ries-Ausstellung Informationen, etwa bei der Firma Vencotec. „Vom Mähroboter bis zur Poolheizung wird der Verbrauch immer höher. Da ist es umso besser, wenn man seinen Strom auf dem Dach selbst machen kann“, sagt Fabian Schmidt. Lange Wartezeiten gibt es dabei nicht. „Etwa vier bis sechs Wochen sind es aktuell. Dadurch, dass wir alles aus einer Hand anbieten, spart man sich als Kunde viele Nerven und auch Zeit“, ergänzt sein Kollege Michael Riedlberger. Auch besondere Lösungen nach bestimmten Vorgaben, wie etwa rote Module, seien möglich.

PV-Anlagen gibt es bei der Firma Vencotec aus Holzheim. Foto: Anja Lutz

Wer wissen möchte, wie die Profis von morgen arbeiten oder vielleicht sogar selbst einer werden möchte, kann sich bei der Zimmerer-Innung informieren. Im Außenbereich haben sie ihren Stand aufgebaut. Man wolle zeigen, wie Zimmerer arbeiten und dass dieser Beruf auch für Mädchen und Frauen sehr interessant sein kann, sagt Jörg Steinmaier, Ausbilder bei der Zimmerei Stark in Auhausen.

Auch zu den Themen Inneneinrichtung und Gartenmöbel werden Interessierte auf der Donau-Ries-Ausstellung fündig. Foto: Anja Lutz