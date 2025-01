Zurück aufs Land: Neujahrsempfang in Mönchsdeggingen

Die 25- bis 40-Jährigen waren in diesem Jahr zum Neujahrsempfang der Gemeinde Mönchsdeggingen eingeladen. Wenn man die Mitglieder des Musikvereins Mönchsdeggingen dazurechnet, die die Veranstaltung musikalisch begleiteten, waren fast 100 Frauen und Männer dieser Altersgruppe der Einladung gefolgt. „Die Zukunft der Gemeinde ist im Saal“, so Bürgermeisterin Karin Bergdolt in ihrer Ansprache. „Ausreißer“ waren Lia Zazou, mit sechs Monaten die Jüngste und Dieter Schneider, ehemaliger Schulrektor und Ehrenbürger der Gemeinde, mit 89 Jahren der älteste Gast beim Empfang..

