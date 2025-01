Kindersegen erreicht Nördlingen an Weihnachten und zum Jahreswechsel

Im Stiftungskrankenhaus Nördlingen kam am 24. Dezember gleich in der Früh um 04.59 Uhr Fiona, Tochter von Saskia und Benjamin Greye, zur Welt. Sie ist das zweite Kind der Familie und wog 2800 Gramm.

Am letzten Tag des Jahres hat es im Stift drei Geburten gegeben: Um 11.42 Uhr kam Matteo (4250 Gramm), Sohn von Franziska und Andreas Gehring, zur Welt. Er ist das zweite Kind der Familie. Etwa zwei Stunden später (13.48 Uhr) erblickte Matilda (3420 Gramm) als erstes Kind von Julia und Heiko David das Licht der Welt. Kurz vor dem Jahreswechsel (23:01 Uhr) wurde schließlich Franz, Sohn von Ute und Johannes Schön, per Kaiserschnitt geboren. Das erste Kind der kleinen Familie wog 3790 Gramm.

In Nördlingen kam Christkind Fiona Greye schon in der Früh um 04:59 Uhr zur Welt. Foto: Familie Greye

Am 1. Januar um 13.03 Uhr kam Elise Marie dann als erstes Baby des Jahres 2025 in Nördlingen und den Donau-Ries Kliniken zur Welt. Sie ist das zweite Kind von Johanna und Tom Schulze und wog 4.190 Gramm. Rund drei Stunden später (16.20 Uhr) wurde Sophia (4150 Gramm) als erstes Kind von Eva-Maria und David Hertle per Kaiserschnitt geboren. Das dritte Krater-Baby am Neujahrstag heißt Malik (2185 Gramm). Er ist der Sohn von Aylin Acar und Ogurlu Murat und kam um 17:57 Uhr als drittes Kind der Familie zur Welt. (AZ)