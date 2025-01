Die ehemalige „Eisbrunn“-Website führt schon zum Schlössle in Nördlingen. Auch in der analogen Welt wollen die bisherigen Pächter der Waldgaststätte, Kathrin und Daniel Gutl, in Kürze nach Nördlingen in die Würzburger Straße umziehen und dort das Lokal unter dem Namen „Schlössle - Gutls gute Küche“ weiterführen.

