AfD-Kreisverband wählt neuen Vorstand: Marco Fänger übernimmt Kreisvorsitz

Der AfD-Kreisverband hat im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung eine neue Vorstandschaft gewählt. Das teilt der Kreisverband in einer Pressemitteilung mit. 26 stimmberechtigte Mitglieder nahmen an der Versammlung teil. Der neu gewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Kreisvorsitzender: Marco Fänger (Donauwörth), Stellvertretender Kreisvorsitzender: Elias Merkle (Mündling), Schatzmeister: Sascha Hörr (Heißesheim), stellvertretende Schatzmeisterin: Ute Langer (Donauwörth), Schriftführer: Sebastian Zacher (Tapfheim), stellvertretender Schriftführer: Andre Seidl (Asbach-Bäumenheim), Beisitzerin: Andrea Fänger, (Donauwörth). Mit dem neuen Vorstandsteam blicke man zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben und Herausforderungen und sei für die anstehende Bundestagswahl bestens gerüstet, heißt es weiter. „Mit diesem Team bringen wir unseren Kandidaten Andreas Mayer sicher in den Bundestag und setzen uns für eine starke, zukunftsorientierte Politik in unserem Land ein“, wird Marco Fänger. zitiert. (AZ)

