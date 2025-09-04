Neuwahlen bei der PWG Nördlingen

Die PWG Nördlingen hat sich personell neu aufgestellt: Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde ein neues Vorstandsteam gewählt. Laut einer Pressemitteilung wurde in einem transparenten Wahlverfahren ein engagiertes Team gewählt, das die Arbeit der Parteifreien in den kommenden Jahren aktiv gestalten will. Gewählt wurden in der Doppelspitze erneut Dr. Georg Frank und Barbara Wunder als Vorsitzende, Cara-Irina Wagner und Teresa Gruber als Zweite Vorsitzende, Susanne Vierkorn als Schriftführerin und Michael Kemnitzer als Kassenwart.

Ein besonderer Moment des Abends war die Ehrung von Helmut Beyschlag, der kürzlich mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet wurde. In seiner Laudatio würdigte der Vorstand Beyschlags langjähriges und vielfältiges Engagement für die Stadt Nördlingen, die PWG Nördlingen und die PWG Donau-Ries und darüber hinaus. Die Mitglieder der PWG gratulierten zu dieser hohen Auszeichnung und zeigten sich stolz, ein solch verdientes Mitglied in ihren Reihen zu wissen. Die beiden ersten Vorsitzenden Frank und Wunder moderierten den Abend und wiesen auf die Notwendigkeit von sachorientierter Politik auf kommunaler Ebene hin, so die Pressemitteilung weiter: „Die PWG steht für Sachpolitik, nicht für Parteipolitik. Wir haben einen klaren Blick auf Nördlingens Zukunft, für sachorientierte Lösungen und reden Klartext. Unsere gemeinsame Zukunft braucht auch unseren Zusammenhalt.“

Nördlingens parteifreier Oberbürgermeister David Wittner spannte in seiner Rede den Bogen vom derzeitigen Großprojekt des Hallenbades, bis hin zu Jugendthemen wie dem kürzlich eingeweihten Bikepark im Rieser Sportpark. Den offiziellen Teil der Versammlung ließ die PWG in einem geselligen Beisammensein in der Lohmühle ausklingen. (AZ)