Niederhofen

vor 18 Min.

Bald wird der Mobilfunkmast in Niederhofen aufgestellt

Plus Bei der Bürgerversammlung gab es vor allem Nachfragen zur Kläranlage. Denn deren Sanierung müssen auch die Bürgerinnen und Bürger bezahlen.

Von Bernd Schied

Bei den Oettinger Bürgerversammlungen erfahren Bürgermeister Thomas Heydecker und die Stadträte stets unmittelbar, was die Bürgerinnen und Bürgern beschäftigt und was ihnen auf den Nägeln brennt. Auftakt war in diesem Jahr in Niederhofen. Dort ging es um folgende Themen: einen neuen Mobilfunkmast, der Radweg in die Kernstadt, die anstehende Sanierung der städtischen Kläranlage und die Reaktivierung des Hotels Krone.

Positive Nachrichten hatte Heydecker beim Thema Mobilfunk mitgebracht. Im Oktober werde der Mast auf Kosten der Stadt nahe des Sportheims des SV Niederhofen-Ehingen auf einer städtischen Fläche errichtet. Die Baufirma sei inzwischen beauftragt. Die Investition werde mit 80 Prozent vom Staat bezuschusst. Davon würden neben Niederhofen auch Erlbach und Breitenlohe profitieren, sagte Heydecker. Um die technische Ausstattung der Anlage kümmere sich federführend das Unternehmen Vodafone. Wann der Mast ans Netz gehe, könne man derzeit noch nicht absehen. Heydecker verwies auf eine ausführliche Diskussion im Vorfeld mit den Bürgen und Vertretern der drei großen Mobilfunkanbieter. Interesse an einer Nutzung der Sendeanlage hätten alle drei bekundet.

