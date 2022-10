Niederhofen

12:05 Uhr

In Niederhofen hakt es beim Breitbandausbau und bei der Feuerwehr

Plus Bei der Bürgerversammlung in Niederhofen werden die Gründe für die Verzögerung genannt. Die Feuerwehr schildert Probleme bei der Besetzung von Führungspositionen.

Von Bernd Schied

Während beim Mobilfunk rund um den Oettinger Stadtteil Niederhofen gute Aussichten bestehen, dass im kommenden Jahr der am Ehinger Sportplatz geplante Sendemast gebaut werden kann, sieht es beim Thema Breitband weniger gut aus. Ortssprecher Bernhard Raab sagte bei der Bürgerversammlung im Bürgerhaus, es liege an der Tiefbaufirma, dass der Breitbandausbau im Ort noch nicht so weit sei, wie ursprünglich geplant. "Derzeit stehen wir ohne Firma da. Wann wir eine haben werden, ist offen.“ Er hoffe jedoch, dass es zeitnah gelingen werde, ein Unternehmen zu finden, dass den Restausbau übernehme. Der Großteil von Niederhofen sei bereits versorgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

