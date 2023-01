Niederhofen

16:10 Uhr

Niederhofens Altbürgermeister Josef Leister ist gestorben

Plus Josef Leister war von 1966 bis 1971 Bürgermeister in Niederhofen und begleitete die Eingemeindung des Ortes in die Stadt Oettingen. 2007 erhielt er die goldene Bürgermedaille.

Von Bernd Schied

Wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag ist der Niederhofener Altbürgermeister Josef Leister an Neujahr verstorben. In seiner langjährigen kommunalpolitischen Tätigkeit hat er den Oettinger Stadtteil nachhaltig geprägt. Für sein Engagement im Dienste der Stadt wurde ihm 2007 die goldene Bürgermedallie verliehen.

