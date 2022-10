Keine Einigung: Nittingen diskutiert über die Verbindungsstraße

Plus Eine besser ausgebaute Straße, aber weniger Verkehr: Laut Bürgermeister Thomas Heydecker ist das ein Widerspruch, die Nittinger sehen das anders.

Die Bürgerversammlung im Oettinger Ortsteil Nittingen war stark von Diskussionen über die Verbindungsstraße nach Ehingen geprägt. Doch bevor es dazu kam, informierte Bürgermeister Thomas Heydecker über Zahlen und Fakten der Stadt und begann vor knapp dreißig Bürgerinnen und Bürgern mit einer erfreulichen Zahl: Oettingen wächst - 5405 Einwohner zählt die Stadt aktuell und auf den Ortsteil Nittingen entfallen davon 145. Was nicht nur Vorteile habe, beichtete Heydecker, die Grund- und Mittelschule beispielsweise platze buchstäblich aus allen Nähten. Und das gelte auch fast wieder für die Kita St. Franziskus, die – kaum eingeweiht – auch schon wieder ausgebucht sei.