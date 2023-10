Nittingen

Unwetter: Nittinger fordern Ausrüstung, um Sturmschäden besser zu beseitigen

Im August zogen starke Unwetter über das Nordries, viele Bäume wurden entwurzelt. In Nittingen soll die Feuerwehr nun besser für die Beseitigung der Schäden ausgerüstet werden.

Plus Um Sturmschäden zu beseitigen, fordert die Feuerwehr in Nittingen eine bessere Ausrüstung. Was Bürgermeister Heydecker zum Uralt-Thema "Umgehung West" sagt.

Von Peter Urban

Normalerweise beginnt Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker seine jährliche Bürgerversammlungsrunde in Nittingen/Bettendorf. Doch dieses Mal war Niederhofen vorher dran, wie der Bürgermeister zu Beginn der Versammlung fast entschuldigend bemerkte. Um dann gleich zu den Zahlen zu kommen. Schließlich sprach der Ortssprecher aber auch darüber, wo in Nittingen „der Schuh drückt“.

Zunächst zu den Zahlen: Die Gesamtgemeinde Oettingen hat 5422 Einwohner, 84 Prozent davon wohnen in der Kernstadt. Nittingen hat 156 Einwohner, bei der Bürgerversammlung 2022 lag die Zahl noch bei 145. Heydecker gab den Bürgerinnen und Bürgern auch einen kleinen Einblick in die Finanzen der Stadt. Der Gesamtetat der Stadt betrug 2022 im Vermögenshaushalt rund 19 Millionen Euro, die größten Ausgabenposten waren die Kreisumlage mit 3,6 Millionen Euro und die Personalkosten mit 2,2 Millionen Euro.

