Verkehrsteilnehmer fährt Stoppschild in Nittingen an und flieht

Der Verkehrsteilnehmer kümmert sich nicht um den Schaden und flieht. Die Polizei ermittelt.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag in Nittingen ein Verkehrsschild angefahren. Laut Angaben der Polizei fuhr er in der Schlossstraße und beschädigte ein Stoppschild. Daraufhin floh er und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.