Der neueste Computertomograf kommt ans Stiftungskrankenhaus

Während der Computertomograf (CT) eingebaut wird, kann keine entsprechende Diagnostik am Nördlinger Stiftungskrankenhaus stattfinden.

Die Donau-Ries Kliniken investieren weiter in die Optimierung der Gesundheitsversorgung im Landkreis und stärken die Notfallversorgung der Bevölkerung. Im Stiftungskrankenhaus Nördlingen wird in den nächsten Wochen ein neuer, moderner Computertomograf (CT) installiert. Dank dieser Hightech-Diagnostik in der Radiologie können wichtige Informationen über Veränderungen oder Verletzungen im Körper noch schneller und noch präziser dargestellt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Während der Installationsphase des neuen Computertomografen, die zwischen dieser Woche und dem 24. Mai erfolgen soll, kann am Stiftungskrankenhaus folglich keine CT-Diagnostik stattfinden. Notfall-Computertomographien erfolgen deshalb in den Kliniken Donauwörth und Oettingen. Das Stiftungskrankenhaus bittet alle niedergelassenen Ärzte, bis zum 24. Mai keine Patienten zur ambulanten Bildgebung in die Nördlinger Klinik zu überweisen. (AZ)