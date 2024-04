Unbekannter stiehlt drei Rücksicht-Schilder in Ederheim

Am Freitag meldet die Nördlinger Polizei mehrere Diebstähle. Auch in Nördlingen kommt es zu Vorfällen.

Zu mehreren Diebstählen ist es zuletzt im Ries gekommen. Wie die Polizei berichtet, hat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen Sonntag und Donnerstag drei Hinweisschilder in Ederheim gestohlen. Auf ihnen stand „Rücksicht nehmen. Leise fahren. Danke!“ und sie waren in Ederheim aufgestellt. Die Schilder hatten einen Gesamtwert von rund 900 Euro.

Zu einer weiteren Tat kam es zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, an einer Feldscheune zwischen Löpsingen und Klosterzimmern. Dort wurden zwei Vorhängeschlösser gestohlen, aus der Scheune selbst fehlt laut Polizei nichts.

Außerdem wurde am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 16 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße 14 in Nördlingen ein Fahrrad gestohlen. Der Täter entwendete nicht nur das schwarz-grüne Mountainbike der Marke Bulls, sondern auch Schuhe der Marke Nike. Der Besitzer sah den Dieb noch davon radeln, konnte diesen allerdings nicht näher Beschreiben. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu den Taten, zum Verbleib der Schilder und des Fahrrads und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)