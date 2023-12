10.000 Euro Schaden bei Unfall in der Herrengasse

Ein Kleintransporterfahrer beschädigt in Nördlingen eine Hauswand, ein Autofahrer touchiert beim Rangieren ein Auto. In beiden Fällen entsteht ein hoher Schaden.

Ein 24-Jähriger hat am Dienstag in Nördlingen mit seinem Kleintransporter eine Hauswand beschädigt. Laut Polizeibericht fuhr der Mann gegen 7.30 Uhr in der Herrengasse, als er beim Rangieren in einem Baustellenbereich eine Hauswand touchierte. Dabei entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Beim Rangieren hat ein Autofahrer in Nördlingen am Dienstagmittag ein Auto beschädigt. Laut Angaben der Polizei fuhr der 34-Jährige gegen 12.30 Uhr auf den Fuchs-Parkplatz. Dort stieß er beim Einparken an ein geparktes Auto einer 63-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (AZ)