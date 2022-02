10.000 Euro Schaden nach missachteter Vorfahrtsregelung

Am Montagnachmittag kollidierten in Nördlingen wegen einer missachteten Vorfahrt zwei Wagen. Dabei entstand ein Schaden im knapp fünfstelligen Bereich.

Eine 80-Jährige hat am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr beim Rechtsabbiegen von der Hofer Straße in die Wemdinger Straße in Nördlingen die geltende Vorfahrt übersehen. Deshalb stieß sie mit dem Auto einer 36-Jährigen zusammen, die die Wemdinger Straße stadteinwärts befuhr.

Nach Angaben der Polizei entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden an den Autos in Höhe von 10.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten überstanden den Vorfall unverletzt. (AZ)