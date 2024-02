100 Jahre Landeskirchliche Gemeinschaft und kein bisschen alt

Die Landeskirchliche Gemeinschaft in Nördlingen blickt im Februar auf 100 Jahre zurück. Im Jubiläumsjahr sind viele Veranstaltungen geplant.

Die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) Nördlingen hat Anfang Februar mit einem Gottesdienst ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Dies war erst der Auftakt mehrerer besonderer Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. Im Zentrum der Feier standen ein geschichtlicher Rückblick, der Glaube in der heutigen Zeit und Grußworte.

Gemeinschaftspastor Günter Guthmann führte durch das Programm und gab einen Abriss über die 100-jährige Geschichte. Im Laufe der Jahre waren 87 Diakonissen angestellt (teilweise mehrere zeitgleich), die nicht nur in der Gemeinschaftsarbeit (von 1924 bis 2003), sondern auch in der Nähschule (1942 bis 1964) und im Kindergarten (1962 bis 1976) tätig waren. In all den Jahren war immer der Dienst an Kindern, Teenagern und Jugendlichen ein wichtiger Bestandteil. Hier wurde viel Wert auf die altersgerechte Weitergabe des Evangeliums geachtet, verbunden mit musikalischer Förderung und Vermittlung christlicher und sozialer Werte. Seit 2016 geschieht dies hauptsächlich im Rahmen der „Pfadfinder für Christus“.

Grußworte kamen von Pfarrer Klaus Haimböck (Zweiter von links), OB David Wittner und Landrat Stefan Rößle. Foto: Michael Wedel

Predigt mit dem Thema „Aufbruch – Glaube wagen in unsicherer Zeit“

Die Predigt, Thema „Aufbruch – Glaube wagen in unsicherer Zeit“, hielt Pfarrer Steffen Kern, der Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes. Dies ist eine bundesweite Vereinigung verschiedener christlicher Verbände und Werke, zu der etwa 7000 hauptamtlich Angestellte und 40.000 ehrenamtliche Mitarbeitende gehören, mit der etwa 250.000 Menschen erreicht werden und noch mal so viele durch besondere Aktionen und Events. Die vier Punkte seiner Predigt und die jeweiligen Ausführungen waren prägnant formuliert: Es ging um die vier Punkte Zeitansage, das Zeitliche segnen, zeitkritisch sein und den Menschen ein Zeitgenosse werden. Das teilt die Kirche in einer Mitteilung mit.

Auch für die musikalische Umrahmung war gesorgt. Eine siebenköpfige Band begleitete die gemeinsamen Lieder. Schließlich rundeten die drei Grußworte von Landrat Stefan Rößle, Oberbürgermeister David Wittner und Pfarrer Klaus Haimböck, dem stellvertretenden Dekan, den Gottesdienst ab. Parallel dazu gab es für die Kinder ein abwechslungsreiches Programm im Kindergottesdienst.

Nächstes großes Ereignis ist Back-to-Church

Anschließend an den Gottesdienst gab es ein vielfältiges kulinarisches Mittagessen, bei dem es zu vielen Begegnungen und Gesprächen kam. Und natürlich durfte auch die Geburtstagstorte nicht fehlen.

Das nächste große Ereignis ist das Projekt „Back-to-Church“ am 18. und 25. Februar. Hierzu laden die evangelisch-lutherische Kirche, die römisch-katholische Kirche, das Gospelhouse, die Landeskirchliche Gemeinschaft und die Neuapostolische Kirche jeweils zu ihren Gottesdiensten ein. Unter dem Motto „Back to Church“, also zurück zur Kirche, sollen die Menschen wieder mit den Glaubensgemeinden vertraut gemacht werden. (AZ)