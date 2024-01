100 Jahre neuapostolische Kirche in Nördlingen gefeiert

Erst im Jahr 1954 konnte ein eigenes Kirchengebäude in der Gartenstraße im Wemdinger Viertel erbaut werden. Die Gemeinde wuchs auf rund 250 Gläubige.

Die neuapostolische Kirchengemeinde in Nördlingen hat in diesem Jahr das 100-jährige Bestehen gefeiert. Bereits im Sommer fand ein öffentliches Gemeinde-Fest in und um die Kirche in der Gartenstraße statt. Zahlreiche Gäste und Mitglieder fanden sich zu einem gemütlichen Treffen zusammen. Ein weiterer Höhepunkt war nun das Konzert des Kammerchores des Kirchenbezirkes Augsburg-Nördlingen am 9. Dezember. Der eigentliche Höhepunkt des Jubiläumsjahres aber war der Besuch von Apostel Andreas Sargant, Leiter des Apostelbereiches München und des Bischofs Paul Hepp am Sonntag, 10. Dezember. Der Apostel feierte zusammen mit Gästen und Gläubigen einen Fest-Gottesdienst. Als Grundlage für den Gottesdienst diente das Bibelwort aus Johannes 1,5 „Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht ergriffen.“

Zu Beginn seiner freigesprochenen Predigt beglückwünschte Andreas Sargant die Gläubigen und stellte die Frage: "Was wünscht man einem Jubilar?" Ein Wunsch sei die Gesundheit. Die Gesundheit der Gemeinde betrifft den Seelenzustand jedes Einzelnen sowie auch das Miteinander in der Gemeinde. Beides – so der Apostel – möge geprägt sein durch den Einfluss und die Wirksamkeit der Gabe Heiligen Geistes, der als Licht erkennbar sein mag. Bischof Paul Hepp und der Gemeindeleiter Claus-Uwe Göttler wiesen in ihren Predigtbeiträgen auf das Licht aus Jesus Christus hin, das sich auswirken möge und das seinen Ursprung in Gott und seinem Sohn habe.

Jubiläums-Gottesdienst mit musikalischer Umrahmung

Ein Gemeinde-Chor, das Gemeinde-Orchester und ein Doppel-Quartett unter der Leitung von Thomas Walter umrahmte den Jubiläums-Gottesdienst musikalisch. Der ehemalige Vorsteher der Gemeinde, Helmut Jackwerth, verlas eine Kurzchronik über die vergangenen 100 Jahre, die auch in digitaler Form als Video auf der Homepage der Kirchengemeinde angesehen werden kann.

Zur Freude der Kirchengemeinde nahm auch der Oberbürgermeister der Stadt Nördlingen, David Wittner am Gottesdienst teil. Er überbrachte Grüße und Glückwünsche und war beeindruckt von der Gemeinde und den musikalischen Vorträgen des Orchesters und Chores. Das Stadtoberhaupt wies auch auf die guten Auswirkungen der Werte des christlichen Glaubens auf das Miteinander in Stadt und Gesellschaft hin und wünschte den Gläubigen, dass dies auch in Zukunft so sein mag.

Im Rückblick der Kurzchronik wurde beschrieben, wie aus persönlichen Begegnungen und Gesprächen über die Bibel, das Saatkorn der Jesu- und Apostel-lehre auf Grundlage der Heiligen Schrift im September 1923 auf gläubige Herzen traf.

Persönliche Begegnungen und Gespräche im Rückblick

Die Menschen, die die Glaubenslehre geprüft hatten und durch einen Apostel den Heiligen Geist empfingen, waren auch bereit, ihre Wohnzimmer zu öffnen, um dort in einfachsten Verhältnissen Gottesdienst vor Ort erleben zu können. In den Folgejahren mieteten die Gläubigen verschiedene Nebenräume von Gaststätten in Nördlingen, um sich dort versammeln zu können. In den Jahren des Zweiten Weltkrieges wurden verschiedene Amtsträger einberufen, einige von kehrten nie mehr zurück.

Im Jahr 1954 konnte ein eigenes Kirchengebäude in der Gartenstraße im Wemdinger Viertel erbaut werden. Auch persönlicher Einsatz von Mitgliedern mit entsprechendem handwerklichem Geschick trug zur Fertigstellung des Kirchengebäudes bei. Die finanziellen Mittel zum Bau der Kirche kamen damals wie auch heute aus freiwilligen Spenden und Opfern der Mitglieder. Die Gemeinde wuchs in den Folgejahren auf über 250 Gläubige.

Ökumene mit anderen Kirchen Nördlingens

Von Nördlingen aus wurde die christliche Glaubenslehre auch in andere Orte der Umgebung weitergetragen. Selbstständige neuapostolische Gemeinden entstanden. Auch auf musikalischem Gebiet zeigten sich erfreuliche Entwicklungen: Neben einem Gemeindechor konnte ein Blasorchester und ein Streichorchester gegründet werden.

In den vergangenen Jahrzehnten öffnete sich die Kirche und die Gemeinde auch gegenüber ökumenischen Kontakten mit anderen christlichen Kirchen. Auch kulturelle Veranstaltungen wie die Rieser Kulturtage, verschiedene Vorträge und Konzerte mit kircheneigenem Orchester als auch z.B. der Rieser Musikschule sind Ausdruck einer offenen Kirchengemeinde, die sich auch am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben beteiligt und sich einbringt.

Dankbar blickt die Gemeinde auf die Menschen, die den Gläubigen offen und mit Toleranz und Wohlwollen begegnet sind. (AZ)