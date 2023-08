1000 Euro Sachschaden nach Zusammenstoß

Am Freitagmittag fährt ein 59-Jähriger aus einem Tankstellengelände nach links in die Nürnberger Straße. Er übersieht dabei einen vorfahrtsberechtigten 42-Jährigen.

Zu einem Zusammenstoß mit einem Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1000 Euro ist es am Freitagmittag in Nördlingen gekommen.

Gegen 12.45 Uhr bog ein 59 Jahre alter Pkw-Fahrer aus einem Tankstellengelände nach links in die Nürnberger Straße ein.

Wie die Polizei berichtet, übersah er hierbei den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 42-Jährigen. (AZ)