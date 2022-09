1000 Euro Schaden verursacht: Wer hat Kotflügel beschädigt?

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Zusammenstoß in der Nördlinger Paradiesgasse

Ein Unbekannter hat am Freitag, gegen 18 Uhr, einen weißen BMW, der in der Nördlinger Paradiesgasse geparkt war, beschädigt. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rangieren gegen den hinteren Kotflügel der Fahrerseite und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, so die Polizei. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete er. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise, Telefon 09081/2956-0. (AZ)