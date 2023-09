1000 Euro Schaden, weil ein geparkter Pkw angefahren wurde

Ein 49-Jähriger streift ein geparktes Auto in der Nördlinger Bauhofgasse.

Ein Unfall hat sich am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr in Nördlingen ereignet. Ein 49-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto in die Bauhofgasse und streifte nach Polizeiangaben mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw eines 56-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. (AZ)