1100 Euro abgebucht: Polizei warnt vor Bank-Betrügern

Eine 31-Jährige stellte Ende Januar nach einer vermeintlichen SMS ihrer Hausbank unberechtigte Abbuchungen fest. Was die Polizei rät.

Eine 31-Jährige ist Ende Januar um 1100 Euro betrogen worden. Nach Angaben der Polizei erhielt die Frau eine vermeintliche SMS von ihrer Hausbank, in der sie über einen Link ihre Legitimation aufrecht erhalten sollte. Nach der Eingabe zweier TANs stellte die 31-Jährige am Abend unberechtigte Abbuchungen in Höhe eben jener 1100 Euro fest.

Die Polizei rät aufgrund der Kreativität der Betrüger und der Unwissenheit vieler Betroffenen dazu, sich nach solchen Nachrichten, die vom normalen Bankgeschäft abweichen, zunächst bei der Hausbank zu informieren. (AZ)