117 Fahrer sind bei Kontrolle auf der B25 zu schnell

Die Polizei führte am Sonntag eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B25 durch. Vier Personen müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth hat am Sonntag auf der B25, auf Höhe Reimlingens in Fahrtrichtung Donauwörth, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Zwischen 10.20 Uhr und 17.20 Uhr passierten 1630 Fahrzeuge den Streckenabschnitt. Davon hielten sich laut Polizeibericht 117 Fahrer nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit von 100 km/h und erhalten nun in Kürze einen Bußgeldbescheid. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 154 km/h, dieser Fahrer, sowie drei weitere Personen werden den Angaben nach ein Fahrverbot erhalten. (AZ)