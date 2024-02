13.000 Euro Schaden: Autofahrerin missachtet in Nördlingen die Vorfahrt

Bei einem Autounfall in Nördlingen übersieht eine Autofahrerin den Pkw eines jungen Mannes. Der Vorfall ereignete sich in der Hoferstraße.

Eine 67-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag in Nördlingen einen Unfall verursacht. Die Polizei berichtet, dass die Frau gegen 11.35 Uhr von der Zufahrt der Parkplätze nach rechts in die Hoferstraße einbiegen wollte.

Beim Einbiegen übersah sie das von links kommende, vorfahrtsberechtigte Auto eines 23-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Schaden von etwa 13.000 Euro entstand. (AZ)