13-Jähriger klaut in Drogeriemarkt in Nördlingen

Eine Mitarbeiterin beobachtet den Jugendlichen, wie er versucht, den Markt zu verlassen.

Ein 13-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in Nördlingen Waren im Wert von rund 14 Euro gestohlen. Wie die Polizei berichtet, beobachtete eine aufmerksame Mitarbeiterin den Jungen, wie er mit der nicht bezahlten Ware per Rolltreppe in den ersten Stock des Kaufhauses fuhr. Anschließend versuchte der Dieb, den Drogeriemarkt über den Aufzug in die Tiefgarage zu verlassen, so die Polizei weiter. (AZ)