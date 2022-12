13-Jähriger stiehlt eine Flasche Schnaps

Ein Jugendlicher steckt in einem Supermarkt eine Schnapsflasche und eine Getränkedose ein. Doch er wird dabei beobachtet.

Ein Ladendetektiv hat am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in einem Supermarkt in Nördlingen einen Diebstahl beobachtet. Ein 13-Jähriger steckte nach Polizeiangaben eine Flasche Schnaps und eine Getränkedose in die Hosentaschen und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Im Anschluss hielt der Ladendetektiv den Jugendlichen fest. Die Polizei übergab den 13-Jährigen an seine Eltern. Zudem erhielt er für den Supermarkt ein Hausverbot. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.