13-Jähriger wählt in Telefonzelle den Notruf

Mitten in der Nacht ist ein 13-Jähriger im Stadtgebiet in Nördlingen unterwegs. Er findet eine Telefonzelle und wählt die 110.

Ein 13-Jähriger hat in Nördlingen in der Nacht zum Donnerstag den Notruf gewählt. Er nutzte dazu eine Telefonzelle. Warum er das tat, bleibt aber vorerst sein Geheimnis, im Polizeibericht heißt es: Eine Gefahr oder Not habe es dafür nicht gegeben.

Jugendlicher beleidigt die Gesprächspartnerin

Vielmehr soll der Jugendliche seine Gesprächspartnerin am Ende der Leitung mit obszönen Wörtern beleidigt haben. Anschließend legte er schnell auf. Durch eine alarmierte Streife konnte der Junge im Stadtgebiet aufgegriffen und den Erziehungsberechtigten übergeben werden. Der nächtliche Ausflug mit dem Fake-Notruf bleibt nicht ohne Folgen, der 13-Jährige wurde angezeigt. (AZ)