13-Jähriger will mit gefälschtem Ausweis in die Disco

Der Jugendliche versucht am Sonntag in den frühen Morgenstunden den Türsteher zu überlisten - jetzt ermittelt die Polizei.

Ein 13-Jähriger hat am Sonntag, gegen 2.30 Uhr versucht, in eine Nördlinger Disko zu kommen. Der Security am Eingang zeigte er den Ausweis eines 21-Jährigen. Doch dem Sicherheitsdienst fiel der Schwindel auf, so der Polizeibericht. Es wurden Ermittlungen wegen Missbrauchs von Ausweispapieren eingeleitet.