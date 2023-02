Nördlingen

13-Jähriger wird mit gestohlenem Rad von der Polizei kontrolliert

Die Polizei kontrolliert am Dienstag einen 13-Jährigen auf einem Rad. Es stellt sich heraus, dass dies gestohlen war.

Das Fahrrad war am Dienstag an der Stadtmauer zu den Frickhinger Anlagen abgestellt. Der Inhaber wird gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen zu melden.

Ein 13-Jähriger hat am Dienstagnachmittag ein Fahrrad in Nördlingen gestohlen. Auf die Schliche kam ihm die Polizei während einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der Bursche das Rad, das an der Stadtmauer zur Frickhinger Anlage abgestellt war, kurz zuvor gestohlen hatte. Der Inhaber des Fahrrades wird gebeten, sich mit den entsprechenden Eigentumsnachweis bei der Polizei Nördlingen zu melden, damit ihm das Fahrrad wieder ausgehändigt werden kann. (AZ)

