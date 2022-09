14-Jährige attackiert in Nördlingen grundlos mehrere Frauen

Die Polizei macht die Täterin bereits ausfindig. Sie bricht am Wochenende zwei anderen Frauen in Nördlingen die Nase.

Gleich zweimal hat eine 14-Jährige in Nördlingen im Laufe der Samstagnacht unbeteiligte Personen attackiert. Der eine Angriff ereignete sich laut Polizei in einer Nördlinger Bar, der andere auf einer Straße in der Altstadt. In beiden Fällen verpasste die Angreiferin vollkommen grundlos zwei jungen Frauen Faustschläge ins Gesicht. Beide erlitten einen Nasenbeinbruch.

Die Polizei machte die Täterin eigenen Angaben zufolge bereits ausfindig. (AZ)

