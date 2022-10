14-Jähriger rennt in der Nördlinger Altstadt vor der Polizei weg

Die Beamten verfolgen ihn - und erkennen den Grund für die Flucht den Jugendlichen.

Als er die Polizei sah, ergriff er sofort die Flucht: Ein 14-Jähriger ist am Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, am Rübenmarkt in Nördlingen aufgefallen. Wie die Beamten mitteilen, erschien sein Verhalten sehr verdächtig, die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Sie konnten den Jugendlichen in einem Verbrauchermarkt stellen.

Auf der Flucht versuchte der Jugendliche, seine illegalen Drogen loszuwerden, was ihm allerdings nicht gelang. Nun erhält er eine Strafanzeige. (AZ)