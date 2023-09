Nördlingen

vor 32 Min.

14-Jähriger schlägt Mann in Nördlingen mit der Faust gegen den Kopf

Ein 14-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch einem 23-Jährigen in Nördlingen einen Faustschlag versetzt.

In der Nacht zum Mittwoch verletzt ein Jugendlicher einen 23-Jährigen in der Wemdinger Straße in Nördlingen. Die Gründe für den Streit sind unklar.

In der Wemdinger Straße in Nördlingen ist es am Mittwoch, gegen 1 Uhr nachts, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und einem 14-Jährigen. Im Verlauf des Streits schlug der 14-Jährige dem 23-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf, meldet die Nördlinger Polizei. Der Ältere musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden. Der Jüngere zog sich bei dem Faustschlag eine Prellung an der Hand zu. Wie es zu dem Streit kam, ist nicht bekannt. Weiteren Ermittlungen folgen. (AZ)

