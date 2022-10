15-jähriger Mopedfahrer ohne Fahrerlaubnis in Nördlingen unterwegs

In der Nacht auf Donnerstag wird in Nördlingen ein Mopedfahrer kontrolliert. Der Jugendliche erhält nun eine Strafanzeige.

Ein 15-jähriger Mopedfahrer ist in der Nacht auf Donnerstag in Nördlingen ohne Fahrerlaubnis erwischt worden. Bei einer Verkehrskontrolle am Inneren Ring konnte er nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Jugendliche erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben